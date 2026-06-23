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La French Tech Saint-Étienne Lyon organise Big Up 2026 au Musée des Confluences

  • par Ivan Balkanski

    • La French Tech Saint-Étienne Lyon tient la nouvelle édition de Big Up, son évènement annuel, le 6 juillet 2026 au Musée des Confluences à Lyon.

    Le 6 juillet 2026, La French Tech Saint-Étienne Lyon tient Big Up au Musée des Confluences, à Lyon. L'association, qui anime le réseau des entreprises technologiques entre les deux villes, attend environ 300 personnes : créateurs d'entreprise, finances, cadres de grands groupes et représentants des collectivités. L'accueil est prévu à 18 heures et la soirée commence à 18h30. L'entrée se fait sur inscription préalable, via le site de l'organisateur.

    La soirée débute par un table ronde. Y participent Véronique Sarselli, présidente de la Métropole de Lyon depuis mars 2026, et Séverine Reynaud, vice-présidente de Saint-Étienne Métropole, chargée de l'intelligence artificielle et de l'industrie 4.0.

    Une douzaine de dirigeants et de finances prennent ensuite la parole. Parmi eux figurent Loïc Michel, à la tête de 365Talents, Eva Galle, fondatrice de TI3RS, Benoîs Ducrest, qui dirige Million Victories, Delphine Guyon-Gellin, du laboratoire Osivax, et Arnaud Villiers d'Arbouet, fondateur de Mecaware. Interviennent aussi des responsables de Michelin Connected Solutions, de l'association France Digitale, de la banque CIC, de Crédit Mutuel Innovation et fonds Mesh, rattaché à la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne Roanne.

    Selon le communiqué, les discussions porteront sur le financement des entreprises, leur passage à une pus grande taille, l'industrie, la santé, l'énergie et l'indépendance du pays dans les technologies de pointe. L'association n'a pas précisé le coût de l'entrée ni le nombre de participants aux éditions précédentes.

    La French Tech Saint-Étienne Lyon réunit les entreprises technologiques, les pouvoirs publics, les écoles, les laboratoires et les finances de son territoire. Elle indique vouloir, par cette soirée, faire se rencontrer ces acteurs et donner de la visibilité aux entreprises locales.

    Lire aussi : French Tech Saint-Étienne Lyon : le label "Capitale" reconduit jusqu'en 2028

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