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Trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes toujours en vigilance rouge canicule

  • par LR

    • Trois départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont de nouveau été placé en vigilance rouge canicule par Météo France ce vendredi 26 juin 2026.

    La situation n'évolue pas dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et l'épisode caniculaire qui touche actuellement toute la France est toujours aussi intense. Ce vendredi 26 juin, l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes est de nouveau en vigilance canicule. Trois départements, l'Allier, le Puy-de-Dôme et la Loire sont eux en vigilance rouge.

    A noter également que le Puy-de-Dôme, la Savoie, la Haute-Savoie et l'Isère sont également concerné par une vigilance jaune aux orages ce vendredi.

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