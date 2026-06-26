Trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes toujours en vigilance rouge canicule

Une mère et sa fille se rafraîchissent dans les fontaines de la place Antonin Poncet à Lyon. @Lyon Capitale

Trois départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont de nouveau été placé en vigilance rouge canicule par Météo France ce vendredi 26 juin 2026.

La situation n'évolue pas dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et l'épisode caniculaire qui touche actuellement toute la France est toujours aussi intense. Ce vendredi 26 juin, l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes est de nouveau en vigilance canicule. Trois départements, l'Allier, le Puy-de-Dôme et la Loire sont eux en vigilance rouge.

A noter également que le Puy-de-Dôme, la Savoie, la Haute-Savoie et l'Isère sont également concerné par une vigilance jaune aux orages ce vendredi.