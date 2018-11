Une manifestation de pompiers bloque Lyon

La France va-t-elle se déchirer sur la question de la hausse des prix des carburants diesel et essence ? Certains menacent de bloquer les villes comme Lyon le 17 novembre pour protester. D'autres font déjà savoir leur opinion avec le hashtag #SansMoiLe17. Et vous qu'en pensez-vous ? Allez-vous manifester le 17 novembre et rejoindre le mouvement "des gilets jaunes" ? Répondez à notre question Internet.