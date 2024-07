Une fusillade lors d'un anniversaire fait quatre morts dans l'Allier

La nuit du samedi 13 juillet, un homme a tué trois personnes avant de se donner la mort lors d'une fête d'anniversaire à Espinasse-Vozelle dans l'Allier.

Samedi 13 juillet, vers 21 h 30, un individu a ouvert le feu en marge d'une fête d'anniversaire à Espinasse-Vozelle, un petit village de l'Allier. Quatre personnes sont décédées, dont le tireur, et quatre autres ont été blessées.

Cette fusillade aurait eu lieu le soir de l'anniversaire de l'une des victimes, un jeune homme de 20 ans. Son père et un invité auraient aussi été tués. Selon le procureur de Moulins, Jérôme Piques, l'assaillant serait un voisin qui ne participait pas à la fête.

"L'hypothèse la plus probable" est que l'assaillant est "retourné l'arme contre lui après avoir tiré", a déclaré Jérôme Piques. Aucun échange de coups n'aurait eu lieu et l'arme du crime serait à plomb. Elle aurait été retrouvée par les forces de l'ordre. Enfin, selon le procureur, le tireur serait inconnu des services de police et de justice.