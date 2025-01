Une fabrique de bijoux attaquée à l'explosif à Lentilly

Dans la nuit du mardi 28 au mercredi 29 janvier, une fabrique de bijoux a été attaquée à l'explosif à Lentilly, dans le Rhône.

Selon nos confrères du Progrès, une fabrique de bijoux, la société Charles Perroud-Dalloz Joaillerie, située dans la zone d'activité de Charpenay, à Lentilly, a été attaqué dans la nuit du mardi 28 au mercredi 29 janvier par un commando d'au moins deux hommes.

Les malfaiteurs ont utilisé des explosifs pour s'introduire dans l'entreprise avant d'y dérober de la limaille d'or. Si on ignore la quantité d'or volée, le préjudice serait important. Le commando a agit très rapidement et n'était plus sur les lieux à l'arrivée de la gendarmerie.

Une enquête a été ouverte et confiée à la brigade de répression du banditisme du service interdépartemental de police judiciaire.