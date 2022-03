Dimanche 20 mars de 10h à 18h, le collectif "Démocratie Ouverte" organise une assemblée pour promouvoir le renouvellement démocratique en vue de la présidentielle 2022.

J-21 avant l'élection présidentielle 2022. Si la guerre en Ukraine éclipse quelque peu la campagne, des initiatives émergent pour parler élection et démocratie. Dimanche 20 mars, à Villeurbanne, un collectif, appelé "Démocratie Ouverte, Les Citoyen-ne-s pour le Renouvellement de la Démocratie", organise une assemblée. Elle se tiendra de 10h à 18h à l'espace Zola, sur inscription.

Au programme : des débats pour faire émerger des idées pour réviser la constitution et améliorer le système politique local. L'idée du collectif est de "parler politique autrement", pour faire émerger des propositions et in fine "donner plus de pouvoirs aux citoyens".

Une initiative nationale

Cette journée fait partie d'une campagne nationale : "Faire gagner la démocratie". C'est la première assemblée du genre, qui va ensuite lancer un série d'autres rassemblements en France. Le 25 février, le collectif publiait une tribune dans Le Monde, intitulée « Un nouveau modèle démocratique est possible », signée par des ONG et des personnalités. On y trouvait notamment Priscillia Ludosky, figure des Gilets jaunes, l'humoriste Guillaume Meurice, le réalisateur Cyril Dion ou encore Mathilde Imer, ex-cofondatrice de La Primaire Populaire.

L'évènement est organisé par différents collectifs et associations : Démocratie ouverte, les Citoyens pour le renouvellement démocratique, la Convention citoyenne pour un renouveau démocratique, le Pacte civique et la Primaire Populaire de Lyon.