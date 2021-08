Pour ce nouveau week-end des vacances d'été, la circulation devrait encore être très difficile samedi 7 août au départ et au retour de Lyon.

L'ensemble de la France a été classée rouge et l'Auvergne-Rhône-Alpes a même été classée en noir samedi 7 août par Bison Futé. La circulation est déjà extrêmement compliquée au départ de Lyon.

À 10 heures, on compte 73,5 kilomètres de bouchon sur l'A7, dont 62,8 en Auvergne-Rhône-Alpes. Ils se concentrent surtout à la sortie de Vienne, autour de Valence et près d'Orange. À 9 heures, il fallait 3h pour parcourir Lyon-Orange, au lieu de 1h40.



Dans le sens des départs, Bison Futé conseille d'éviter l’A7 entre Lyon et Orange de 6h à 18h et entre Salon-de-Provence et Marseille de 8h à 19h.