Traverser la France en vélo hydrogène c’est possible ! Antoine Abou, jeune Lyonnais de 25 ans, réalisera cette performance du 13 au 17 juin afin de sensibiliser le grand public et de récolter des fonds à destination de l’Ukraine.

En cinq jours, c’est un peu plus de 1 000km que le jeune Lyonnais va réaliser au guidon de son vélo hydrogène. Partant du Havre, il terminera sa course folle au sud de l’hexagone, à Marseille. L’énergie n’étant pas stockée dans une batterie mais sous forme de gaz, une remorque équipée d’un réservoir d’un kilo d’hydrogène sera attelée au vélo.

L’hydrogène est l’élément le plus abondant dans l’univers. Pouvant remplacer le gaz utilisé dans les chaudières ou être utilisé comme carburant pour les flottes de véhicules, il apparaît comme indispensable dans le processus de transition écologique. Antoine Abou l’a bien compris.

Une traversée aux multiples visées

Derrière la réalisation d’un exploit sportif et technologique, l’attention première du Lyonnais est de démocratiser les usages de l’hydrogène, ceux-ci étant largement méconnus du grand public. Paris, Orléans, Fos-sur-mer... Antoine fera escale dans sept villes partenaires afin de communiquer sur le sujet. A Lyon, c’est le fournisseur de la remorque, Roth 2, qui accueillera les athlètes ainsi que les visiteurs.

L’urgence humanitaire étant grande en Ukraine et la situation actuelle posant la question de la souveraineté énergétique, la traversée permettra également à l’association ACTED de récolter des fonds pour venir en aide à ce pays d’Europe de l’est. Deuxième ONG française de solidarité internationale, ACTED est présent dans le Donbass depuis 2015 afin de soutenir les populations vivant le long de la ligne de contact.

Un Lyonnais que rien n’arrête

N’apportant pas forcément une grande importance à l’écologie, c’est le confinement qui a fait réaliser à Antoine qu’il voulait s’investir dans un projet qui a du sens. S’intéressant à l’hydrogène mais étant ignorant sur le sujet, le Lyonnais décide de partir à la rencontre d’experts. Le 21 septembre 2020, il quitte donc ses quartiers pour réaliser un tour d’Europe de 10 000km en vélo électrique.

Aujourd’hui, Antoine fait parti d’une société qui aspire à répondre aux différents enjeux de la transition énergétique, Verso Energy, et ne cesse de relever de nouveaux défis : 54h de marche sur un tapis de course afin de lever des fonds pour Handicap International, réalisation d’un marathon sans entrainement, sans boire et sans manger.

Cherchant à donner la plus grande visibilité possible à l’hydrogène, Antoine compte sur les réseaux sociaux. Et, le sujet intéresse ! En effet, certaines de ses vidéos Tik-Tok ont été visionnées des milliers de fois.

La Traversée sera retransmise en direct sur la chaîne Twitch et en live sur Instagram. Des vidéos longues et courtes seront également à retrouver sur Youtube.

