Un lundi entre nuages et averses à Lyon, jusqu'à 19 degrés attendus

C'est une journée plutôt grise, avec un risque d'averses, qui attend l'agglomération lyonnaise ce lundi 14 avril 2025.

Le soleil et le temps printanier semble derrière nous. Pour débuter cette nouvelle semaine, c'est un temps gris et humide qui est prévu à Lyon et dans toute la région lyonnaise. Des nuages dominant avec un risque d'averses remontant du Sud à partir de la fin d'après-midi sont attendus ce lundi 14 avril.

Côté températures, la douceur persiste. Il fait déjà 12 degrés ce lundi matin et le thermomètre grimpera jusqu'à 19 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs légèrement au dessus des normales de saison.