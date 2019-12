Un homme retrouvé mort dans un incendie d'appartement en Isère

On ne connaît pas encore les circonstances de la mort du septuagénaire ni celles de l'incendie.

Un homme de 70 ans a été retrouvé mort dans son appartement en feu ce jeudi soir peu avant 21h par les pompiers, rapporte France 3 Auvergne-Rhône-Alpes . Les soldats du feu intervenaient sur place pour circonscrire un incendie survenu dans un appartement de La Mure (Isère). On ne connaît pas encore les causes de sa mort ni celles de l'incendie. Des voisins ont été légèrement brûlés et intoxiqués, mais n'ont pas été hospitalisés