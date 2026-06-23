Un éditeur de logiciels récompensé par Scale Up Excellence

Ce mardi 16 juin, l’éditeur de logiciel Interstis a été sélectionné parmi les lauréats du programme Scale Up Excellence.

Récompense obtenue pour Interstis ! L’éditeur de logiciel qui propose une dizaine de fonctionnalités de collaboration, a été sélectionné parmi les lauréats lors de la 5e édition du programme de la Scale Up Excellence. Un programme qui permet de sélectionner les entreprises spécialisées dans les outils collaboratifs qui ont un haut potentiel de croissance.

Implanté au Creusot et dans quatre régions principales depuis douze ans : Bourgogne-Franche-Comté, Pays de la Loire, Île-de-France et Occitanie. Interstis est une entreprise française qui propose une plateforme collaborative permettant aux collectivités et aux entreprises de répondre à des besoins précis d’usage collaboratif. « Au fil de l’évolution numérique et de la place prise par le télétravail, notamment durant le COVID, la demande d’outils collaboratifs a explosé », souligne Mathieu Candel, responsable communication chez Interstis.

C’est en 2023 qu’Interstis prend un tournant après avoir été lauréate de l’appel à projet « France 2030 », lancé par le gouvernement français. « Dans ce cadre-là, nous avons créé la suite collaborative Hexagone qui est une solution complète modulable, qui offre des outils de visioconférences, une boite mail, des outils de dialogues instantanés, du stockage de documents, etc », ajoute Mathieu.

Les directeurs Thomas Balladur (à gauche en polo bleu) et Nicolas Huez (à ses côtés avec la chemise blanche), décorés de la récompense Scale Up Excellence. ©MathieuCandel

Nouvelles opportunités

Ce prix dans le programme Scale Up Excellence va permettre à Interstis et son programme Hexagone de faire évoluer leur réseau. « Cela va nous permettre de participer à des évènements organisés par le réseau de French Tech, on va pouvoir rencontrer des dirigeants de grandes entreprises de la tech, des personnes qui peuvent nous conseiller sur la levée de fonds. Ça peut aussi engendrer de nouveaux recrutements et de nouvelles opportunités », explique le responsable communication. Un développement qui peut également permettre à Interstis de rejoindre le programme French Tech Next40/120 porté au niveau national : « La différence, c’est que ce n’est plus porté par le French Tech régional comme c’est le cas avec le Scale Up. Ça représente les 40 entreprises en pleine croissance sectionnées parmi les 120 », raconte Mathieu.

Actuellement, Interstis compte environs 800 000 utilisateurs : « On vise le million d’utilisateurs. Ce qui ferait 200 000 utilisateurs supplémentaires », confie le directeur Thomas Balladure à la rédaction de Lyon Capitale. L’entreprise a fait un chiffre d’affaires de 4,5 millions en 2025 et cumule 65 employés.