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Direction de Leman Industries. @Leman Industries

Bpifrance entre au capital du groupe haut-savoyard Leman Industries

  • par Ivan Balkanski

    • Bpifrance a pris une participation dans Leman Industries, fabricant de pièces industrielles installé à Marignier (Haute-Savoie), aux côtés de la société d'investissement For Talents.

    Bpifrance a annoncé, dans un communiqué daté du 17 juin, son entrée au capital de Leman Industries, un groupe familial qui conçoit et fabrique des composants en plastique, en métal et mécatroniques, c'est à dire associant mécanique et électronique. La banque publique investit via son Fonds Avenir Automibile 2, financé notamment par l'État, Renault et Stellantis. Elle rejoint la société For Talents, déjà actionnaire, et les dirigeants Hugo Bontaz et Éric Girardin. Le montant de la prise de participation n'a pas été communiqué.

    Fondé en 1971 par Florent Bontaz, le groupe travaille d'abord pour l'industrie automobile mais aussi pour l'énergie, le sport, l'aéronautique et le ferroviaire. Sa taille a doublé après le rachat coup sur coup d'AdduXi, fabricant de pièces plastiques, puis de Metalis, spécialiste des pièces métalliques de précision. À l'issu de ces opérations, le groupe annonce un chiffre d'affaires d'environ 300 millions d'euros, contre 130 millions en 2024, et près de 2 000 salariés répartis sur quatorze sites dans dix pays.

    Hugo Bontaz, directeur général et représentant de la troisième génération, estime dans le communiqué que le groupe dispose désormais d'une "taille critique" lui permettant d'accélérer son développement. Vincent Roque, directeur d'investissement chez Bpifrance Investissement, indique pour sa part que l'entreprise "incarne le mouvement de consolidation du secteur" automobile européen.

    Créée en 2021 par l'ancien président de Décathlon, Matthieu Leclercq, For Talent prend des participations dans des entreprises familiales au moment de leur transmission, en restant toujours actionnaire minoritaire. Le communiqué ne précise pas le calendrier des prochaines étape de développement du groupe.

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