Un appel du monde économique pour faire barrage aux écolos à Lyon

Après le monde politique la semaine dernière, ce sont des acteurs économiques qui appellent à faire barrage aux écologistes le 28 juin prochain, jour du second des élections municipales et métropolitaines.

Le mail circule depuis quelques heures dans le Lyon des décideurs. Il appelle à se mobiliser contre le péril vert : “Les Lyonnaises et les Lyonnais ont choisi de placer en tête les listes écologiques. C’est un choix qui s’impose et que nous ne contestons pas. La démocratie doit primer. Mais ce choix provoque chez nous, entrepreneurs, de vraies interrogations et des craintes”.

Les patrons à l’origine de cet appel dévoilent ainsi leur raison sociale : “Alerter les Lyonnaises et les Lyonnais sur le risque de voir une idéologie verte, soutenue par l’extrême gauche, s’emparer de Lyon et détruire implacablement ce qui fait la force de notre ville”. Les organisateurs de cet appel présentent une certaine vision du modèle grenoblois, le laboratoire du municipalise écologique. Ou plutôt il l’égratigne classements et palmarès à l’appui. Selon les organisateurs de cet appel à ne pas “sacrifier” la dynamique économique sur l’autel d’une “idéologie”.

Souvent attaqué sur ce thème pendant la campagne, les écologistes ont la parade depuis le 15 mars au soir : les 46 % des voix obtenues par Éric Piolle, maire EELV de Grenoble. Les premiers signataires de l’appel ont souhaité rester anonymes et assurent ne pas rouler pour l’un des rivaux de second tour des listes de Bruno Bernard et de Grégory Doucet.

“L’idée c’est d’essayer d’organiser un réseau suffisamment fort pour peser face aux nouveaux dirigeants locaux. Dans le monde économique, nous devoir apprendre à chasser en meute”, explique à Lyon Capitale l’un des premiers signataires. La démarche a aussi un objectif à plus court terme : inciter à voter le 28 juin.