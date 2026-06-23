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Sameer Al-DOUMY / AFP

Un ancien directeur d'école de Tarare condamné pour harcèlement sexuel et détention d'images pédopornographiques

  • par Loane Carpano

    • Ce mardi 22 juin, l'ancien directeur de l'école Radisson à Tarare a été condamné pour harcèlement sexuel sur une élève et sur une collègue.

    Ce mardi 22 juin, l'ancien directeur de l'école Radisson à Tarare a été condamné par le tribunal de Villefranche-sur-Saône. L'ancien directeur était jugé pour avoir fait des propositions sexuelles à une ancienne élève de treize ans. Il était également poursuivi pour harcèlement sexuel sur une enseignante et détention d'image pédoponographiques.

    Selon le Progrès, c'est l'une de ses anciennes élèves, âgée de treize ans lors des faits, qui aurait lancé l'alerte. Cette dernière affirmait alors avoir reçu plusieurs messages compromettant de sa part, dont une photo de son caleçon et des messages lui demandant une photo de sa poitrine, tout en lui faisant des propositions sexuelles, refusées par l'adolescente.

    Dix-huit mois de prison

    Suite à cette alerte, les langues se sont déliées. Une enseignante affirme alors avoir été victime de harcèlement sexuel pendant quatre ans sur Snapchat. L'homme lui aurait, entres autre, envoyé des vidéos de lui en train de se masturber. D'autres personnes, telles qu'une maman, avouent avoir également reçu des messages ambigus. Un livre de 217 images de synthèse à caractère pédopornographiques a également été retrouvé sur son ordinateur.

    Le directeur a été reconnu coupable. Il a écopé de dix-huit mois de prison avec sursis probatoire de deux ans, une obligation de soins pour ses addictions au sexe et à l’alcool, une interdiction de contact avec les victimes et d’exercer une activité bénévole ou professionnelle avec des mineurs, à titre définitif. Son nom sera inscrit au fichier des auteurs d’infractions sexuelles.

    Lire aussi : Villeurbanne : un agent de cantine suspecté d'agression sexuelle sur une enfant

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