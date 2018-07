Depuis hier, la bibliothèque de la Part-Dieu est fermée pour trois semaines à cause des travaux d’installation de bornes de prêt automatiques. Des changements sont à prévoir au niveau des services jusqu’en novembre prochain.

Du lundi 9 au samedi 28 juillet, la bibliothèque de la Part-Dieu est fermée pour cause d’installation de bornes de prêt automatiques, à l’image des autres bibliothèques lyonnaises. Les travaux consistent à réaménager les deux entrées, le hall d’accueil et à installer deux automates de tri pour le retour automatisé des documents. La durée du prêt des documents est allongée à 6 semaines du mardi 19 juin au samedi 18 août. Les documents empruntés pourront être retournés dans les bibliothèques d’arrondissement jusqu'au 21 juillet aux horaires habituels et à partir du 24 juillet aux horaires d’été. Les réservations à la Part-Dieu sont toujours possibles, les documents réservés pouvant être récupérés à partir du 30 juillet. Jusqu’au 20 octobre, les postes d’accueil, pour l’inscription et le service abonnés, sont déplacés du côté de l’entrée Vivier-Merle (en face de la gare).

La bibliothèque de la Part-Dieu rouvrira le lundi 30 juillet aux horaires estivaux (reprise des horaires habituels le 28 août) : du lundi au vendredi de 13h à 19h.

Attention, du lundi 20 août au vendredi 5 octobre, l’entrée côté Vivier-Merle sera fermée. Il faudra donc entrer du côté du centre commercial (au niveau de la porte des Cuirassiers). Les travaux de réaménagement du hall devraient être terminés en novembre, avec à leur issue un nouveau poste d’accueil et un nouvel espace pour le retrait des réservations. Un retour automatisé des documents - à l’intérieur et à l’extérieur (pour les retours en dehors des horaires d’ouverture) - sera également proposé aux abonnés.