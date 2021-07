Trains : la société Railcoop tente de relancer la ligne Lyon-Bordeaux

Depuis décembre 2020, la SNCF n'est plus le seul opérateur à pouvoir faire circuler des trains réservés aux voyageurs sur le réseau ferroviaire français. Créée en 2019, l'entreprise Railcoop se propose à cet effet de relancer la ligne Bordeaux-Lyon.

Elle a lancé à cet effet une levée de fonds citoyenne, dans l'espoir de collecter un million d'euros, et de se positionner comme l'un des concurrents majeurs à la société publique.

Mis en réseau en 1871, le tronçon reliant Lyon à Bordeaux a été entièrement supprimé en 2012 en raison de la fragilité des infrastructures et de la difficulté du parcours. Le projet de Railcoop consiste donc à réaménager la ligne. Les objectifs : exploiter dès 2022 la ligne et le réouvrir aux voyageurs. La date annoncée par la compagnie est fixée au 26 juin 2022, dans un peu moins d'un an.

La société prévoit également de mettre à profit une liaison Thionville-Lyon, en passant par Dijon, ou encore Lille à Nantes en passant par Rouen et Caen.