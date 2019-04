Trafic de pesticides – “une question prioritaire” pour Europol

Depuis quelques années, la lutte contre les pesticides illégaux et contrefaits est devenue “une priorité” eu égard aux dangers pour la santé publique et l’environnement. Entretien avec Chris Vansteenkiste, responsable du groupe chargé de la contrefaçon à Europol.

Il vous reste 75 % de l'article à lire.

Article réservé à nos abonnés. Connectez vous si vous êtes abonnés

OU

Abonnez-vous

L’année dernière, dans le cadre de l’opération Silver Axe, les douanes européennes ont saisi 360 tonnes de pesticides illégaux ou contrefaits. C’est trois fois plus que notre saisie de l’année précédente. On a calculé que ça permettrait d’arroser l’Angleterre. Financièrement, ça représente des sommes faramineuses, de l’ordre de plusieurs millions d’euros, mais nous n’avons aucun chiffre précis car cela dépend de la nature des produits. Nous avons intercepté 180 cargaisons suspectes en provenance de pays tiers, principalement la Chine, qui ont été déclarées en transit en Europe ou alors exportées de l’Europe vers d’autres pays tiers, comme la Russie, l’Ukraine, la Turquie ou encore la Moldavie. Les cargaisons ont été interceptées dans les principaux ports maritimes, aéroports et frontières terrestres de l’Union européenne, ainsi que dans certaines installations de production et de reconditionnement des vingt-sept pays qui ont participé à l’opération Silver Axe III. Quand on saisit 360 tonnes, on imagine que derrière il y en a encore bien plus. Le marché doit assurément être énorme.