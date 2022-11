Top 12 de gymnastique pour le club d'Oullins : "C'est le Graal"

Le club de gymnastique d’Oullins, le Cascol, va disputer son premier match de Top 12 le samedi 19 novembre. Les explications de Georges Gaudillot.

Depuis plus de 30 ans, le Cascol Oullins évoluait au niveau régional et national. Mais, pour la première fois de son histoire, l’équipe masculine va disputer cette saison le Top 12, soit le plus haut niveau de compétition gymnastique française. "C’est le Graal, assure Georges Gaudillot, le président du club au micro de 6 Minutes Chrono. C’est un aboutissement. En Top 12 , il y a toute l’équipe de France présente dans les différentes équipes, il y a beaucoup d’étrangers, il y a un gros niveau de gym."

La gym locale "se porte bien"

Pour ce premier défi de taille, le Cascol Oullins va défier Vallauris, le samedi 19 novembre au gymnase Maurice Herzog, Un événement pour le club du président Georges Gaudillot. "C’est une grosse équipe avec le meilleur français Léo Saladino", explique-t-il. L’occasion pour le club d'Oullins d’être le porte-drapeau de la gymnastique locale. "Dans la région, la gym se porte bien. On peut pratiquer au plus haut niveau", conclut Georges Gaudillot.