Testez vos connaissances sur le parler lyonnais !

À Lyon, on parle comme ça ! Variante régionale du français, le "parler lyonnais" a eu son heure de gloire grâce à la série Kaamelott. Testez vos connaissances sur les mots et expressions du parler lyonnais grâce à notre quiz.

Carrefour culturel depuis plus de 2000 ans, Lyon a toujours su marier les influences pour en tirer le meilleur. Le "parler lyonnais" d'aujourd'hui s'est nourri du franco-provençal d'hier. Certaines expressions qui paraissent naturelles entre Saône et Rhône peuvent parfois surprendre les nouveaux arrivants (on dit néanmoins "pain au chocolat" à Lyon, on sait rester précis sur ce point !).

Au-delà du traditionnel "y" cuisiné à toutes les sauces, où les "o" et "eu" marqués, la culture lyonnaise possède de nombreux mots, parfois aussi imagés qu'insolites.

