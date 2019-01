Tentative d'extorsion contre l'ASSE par des hackers le jour du derby

Le club stéphanois a été visé par une demande de rançon, le 20 janvier dernier, jour du derby contre Lyon, alors que des pirates informatiques avaient introduit un logiciel malveillant dans le réseau du club.

En plus des trois points concédés au rival lyonnais, l'ASSE a été victime d'une tentative d'extorsion d'un tout autre genre, dimanche dernier, jour de derby. Le club s'est vu demander une rançon par des hackers, qui avaient introduit un logiciel malveillant dans une vingtaine d'ordinateurs, comme le précise Le Progrès, qui rapporte l'information. L'attaque, dite de "raansonware", a infecté entre les postes informatiques du service commercial et billetterie, bloquant les échanges de courriels entre ces services et leur partenaires notamment. Le système informatique de l'ASSE n'aurait pas été touché. Le club a déposé plainte. L'enquête a été confiée à la Section de recherche de la gendarmerie de Lyon.