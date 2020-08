En raison d'une coupure de courant, les lignes de métros A et B ne circulent plus à Lyon.

Depuis 15h30, les métros A et B sont à l'arrêt à Lyon. Une coupure de courant entraîne la fermeture des deux lignes.

Des bus relais sont mis en place entre la Gare de la Part-Dieu et Oullins pour la ligne B et entre Charpennes et La Soie pour la ligne A.

Le retour à la normale est prévu autour de 18h.