La nouvelle navette N20 expérimentale du réseau TCL a pour objectif de faciliter l'accès au Mont Thou depuis la Gare de Vaise. Circulant les week-ends d'été, elle dessert plusieurs arrêts clés avec des départs toutes les heures.

Depuis le samedi 1er juillet, les habitants de Lyon ont la possibilité de profiter d'un nouveau service de transport en commun. La navette N20 est mise en place de manière expérimentale sur le réseau TCL, offrant ainsi une nouvelle opportunité de découvrir le Mont Thou et sa vue imprenable.

Un arrêt au Mont Cindre

La navette N20 suit initialement le même itinéraire que la ligne 20 jusqu'à l'arrêt Saint Cyr, mais elle est ensuite prolongée jusqu'au Mont Thou. Elle dessert plusieurs arrêts clés tels que la Mairie Saint-Cyr, le Mont Cindre, la Maison de la Nature et enfin le Mont Thou lui-même.

[Echappées Nature]

Retrouvez plus de 100 destinations nature accessibles avec le réseau TCL et notamment :

🚍 Navettes pour aller au Grand Parc de Miribel Jonage

🚍 Navette N20 reliant Gare de Vaise au Mont Thou

Tout le détail ici▶️ https://t.co/Cyx5gSlxA8 https://t.co/u0xOddafkS — TCL (@TCL_SYTRAL) July 7, 2023

Il est important de noter que cette ligne circulera uniquement les samedis et dimanches pendant la période estivale, du 1er juillet au 3 septembre. Ainsi, les voyageurs auront l'opportunité de profiter pleinement de cette expérience durant leurs week-ends estivaux.

Des navettes toutes les heures et 25 minutes de trajet

Les horaires de départ de la Gare de Vaise sont planifiés toutes les heures entre 9h30 et 13h30, puis entre 16h30 et 19h30. De l'autre côté, au départ du Mont Thou, les navettes seront disponibles toutes les heures de 10h à 13h, ainsi que de 16h à 20h. Il est donc conseillé de planifier son trajet en fonction de ces horaires pour éviter toute attente prolongée.

Avec un temps de parcours estimé à environ 25 minutes entre le Mont Thou et la Gare de Vaise, cette navette N20 offre une alternative pratique et rapide pour se rendre à cette destination prisée des Lyonnais. Que ce soit pour profiter d'une journée au grand air, explorer les sentiers de randonnée ou simplement contempler la beauté naturelle de la région, cette nouvelle navette facilitera l'accès au Mont Thou pour le plus grand nombre.