TCL à Lyon : la circulation de plusieurs tramways sera très perturbée ce dimanche soir

Plusieurs opérations de maintenance vont être menées sur les lignes de tramway T1, T2, T4, T5 et T6 ce dimanche 28 novembre dans la soirée, occasionnant de fortes perturbations. Des bus relais seront mis en place pour assurer la continuité du service.

Cinq des sept lignes de tramway du réseau TCL seront perturbées dans la soirée du dimanche 28 novembre en raison de plusieurs "opérations de maintenance". À partir de 21h30, un certain nombre de stations des tram T1, T2, T4, T5 et T6 ne seront plus desservies pour permettre aux équipes du Sytral de procéder à l’élagage d’arbres, au remplacement de boucles de sécurité et d’intervenir sur les dispositifs électriques.

T1 : circulera uniquement entre les stations Liberté et IUT Feyssine

Dernier départ d’IUT Feyssine direction Debourg : 20h52 ;

Dernier départ de Debourg direction IUT Feyssine : 21 heures.

Des bus relais desserviront les arrêts de Liberté à Debourg avec une fréquence de 15 minutes.

T2 : toute la ligne sera arrêtée à partir de 21 heures

Dernier départ d’Hôtel de Région Montrochet direction St Priest Bel Air : 21h02 ;

Dernier départ d’Hôtel de Région Montrochet direction Porte des Alpes : 21h47 ;

Dernier départ de St Priest Bel Air direction Hôtel de Région Montrochet : 20h44 ;

Dernier départ St Priest Bel Air direction Porte des Alpes : 22h02.

Des bus relais desserviront les arrêts d’Hôtel de Région Montrochet à Porte des Alpes, puis de Porte des Alpes à Saint Priest Bel- Air, avec une fréquence de 15 minutes.

T4 : toute la ligne sera arrêtée à partir de 20h30

Dernier départ de La Doua Gaston Berger direction Hôpital Feyzin Vénissieux : 20h36 ;

Dernier départ d’Hôpital Feyzin Vénissieux direction La Doua Gaston Berger : 21h24 ;

Dernier départ La Doua Gaston Berger direction Part-Dieu Villette : 21h22.

Des bus relais desserviront les arrêts de Part-Dieu Villette à Hôpital Feyzin Vénissieux avec une fréquence de 15 minutes.

T5 : toute la ligne sera arrêtée à partir de 21h10

Dernier départ de Grange Blanche direction Parc du Chêne : 21h50 ;

Dernier départ de Grange Blanche direction Eurexpo : 21h12 ;

Dernier départ d’Eurexpo direction Grange Blanche : 21h40.

Les voyageurs sont invités à se reporter sur les bus relais du parcours de la ligne T2 ou bien sur la ligne de bus C15.

T6 : t circulera uniquement entre les stations Debourg et Beauvisage CISL à partir de 21h30

Dernier départ de Debourg direction Hôpitaux Est : 21h40 ;

Dernier départ d’Hôpitaux Est direction Debourg : 21h30.

Des bus relais desserviront les arrêts d’Hôpitaux Est à Beauvisage CISL, avec une fréquence de 30 minutes.