Sur scène à Lyon, Calogero rend hommage à Marin

“Plus jamais ça pour Marin à Lyon”. Le 17 janvier, lors de son concert à la Halle Tony Garnier, le chanteur Calogero a rendu hommage à Marin .

Comme à son habitude en concert, Calogero a tenu à rendre hommage à Marin à la Halle Tony Garnier ce 17 janvier. Ce jeune Lyonnais avait été agressé en novembre 2016, à la Part-Dieu, pour avoir défendu un couple qui s’embrassait. "Plus jamais ça pour Marin", ces paroles, Calogero les a symboliquement glissées dans sa chanson “Un jour au mauvais endroit”, qui relate l’histoire de Kévin et Sofiane, deux Echirollois victimes d’une rixe mortelle en 2012 près de Grenoble. Dans le public, un spectateur a immortalisé ce moment dans une vidéo publiée sur YouTube (visible à 4’20”).

“Ce garçon est mon héros”

Dans une interview au Progrès publiée le jour du concert, le chanteur a d’ailleurs déclaré : “Je lui dédie tous les soirs la chanson Un jour au mauvais endroit. Ce garçon est mon héros. Cette violence qu’il a subie, c’est vraiment quelque chose qui me révolte. [...] Trois contre un, c’est la lâcheté absolue, c’est de l’ordre du lynchage, ça me révolte complètement. Marin, je l’aime beaucoup, il est d’un calme incroyable face à cette histoire. On est dans un pays libre, où l’on peut s’embrasser qui on veut quand veut et où on veut !”