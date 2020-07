Sud de Lyon : cinq enfants tués dans un accident sur l’autoroute A7

Une famille de neuf personnes, originaire de Vénissieux, a été victime d'un accident de la route ce lundi dans la Drôme. Cinq enfants ont été tués, un sixième et deux adultes ont leur pronostic vital engagé.

Un grave accident de la route a eu lieu ce lundi soir dans la Drôme, au sud de Lyon, dans la direction sud-nord. Le monospace d'une famille originaire de Vénissieux pris feu avant de provoquer une sortie de route qui a causé la mort de cinq enfants présents dans le véhicule, âgés de 3 à 14 ans. Quatre autres passagers, trois adultes et un enfant ont été transportés à l'hôpital. Le plus jeune et deux adultes ont leur pronostic vital engagé.

D'après le procureur de la République de la Valence, le monospace, un Renault Grand Scenic, prévu pour sept personnes, a pris feu avant de faire des tonneaux. Les enfants décédées ont été brûlées “à un niveau important”, a ajouté Alex Perrin. Une enquête a été ouverte pour comprendre les causes de cet accident. Il s'agissait du 2e accident mortel sur l'Autoroute A7 de la journée ce lundi. Durant la matinée, dans le sens nord-sud, la passagère d'une moto a été tuée et le conducteur gravement blessé après une collision avec un véhicule.