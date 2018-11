SNCF : quels sont les passages à niveau à risque dans le Rhône ?

Onze mois après le drame de Millas, près de Perpignan, une mission parlementaire sur les passages à niveaux des chemins de fer français a été lancée la semaine dernière. Sur les 115 points dangereux répertoriés sur le territoire hexagonal, le Rhône n'est pas épargné.

14 décembre 2017. Six collégiens perdaient la vie au passage à niveau de Millas dans les Pyrénées-Orientales, alors que leur car était coupé en deux par un train. Alors que onze mois après les faits, l'information judiciare est toujours en cours, une mission parlementaire sur la sécurité des passages à niveau sur le rail a été lancée, et confiée à la députée députée des Pyrénées-Orientales, Laurence Gayte. Et pour cause quelque 115 passages, sur les 15.405 que compte la France, sont jugés dangereux selon France 2.

Passages à niveaux dangereux sur les lignes Lyon Genève et Paris-Marseille

Le Rhône n'est pas épargnés, avec trois passages à niveaux dangereux. Ils se trouvent à Civrieu-d'Azergues, sur la ligne reliant Le Coteau à Saint-Romain-au-Mont-d'Or, à Condrieu, sur la ligne reliant Givors à Lyon et à Saint-Romain-en-Gier, sur la ligne reliant Moret à Lyon.

Les passages à niveau de Balan et Saint-Denis-en-Bugey, dans l'Ain, sur la ligne Lyon-Gèneve, est également jugé dangereux. Tout comme celui de Fontanil-Cornillon en Isère, sur la ligne Lyon Marseille via Grenoble. Sur cette même ligne, un autre point de danger est signalé à Aix-en-Provence.

La ligne Givors-Mézan compte plusieurs passage dangereux en vallée du Rhône, à Meysse et Meysse, en Ardèche, mais aussi à Pont-Saint-Esprit et Laudun-l'Ardoise, dans le Gard. La ligne Paris Marseille, qui passe par Lyon comporte deux passages à niveaux dangereux en Seine-et-Marne, à La-Brosse-Montceaux et Esmans. La carte complète est disponible ici.

Les accidents aux passages à niveaux ont coûté la vie à 28 personnes en 2017, selon les chiffres de la Sécurité, qui dénombre aussi 22 blessés. Des accidents dans lesquels lesquels les infrastructures peuvent être en cause. Mais l'imprudence des conducteurs a aussi sa part. En 2015, 20 % d'entre eux reconnaissaient avoir déjà franchi un passage à niveau sans tenir compte de la signalisation.