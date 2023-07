Six départements d’Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune aux orages

La vigilance jaune aux orages se poursuit en Auvergne-Rhône-Alpes, mais elle sera ramenée à six départements ce jeudi 6 juillet, contre 12 mercredi.

Des perturbations orageuses sont encore attendues sur la région Auvergne-Rhône-Alpes ce jeudi 6 juillet. D’après le dernier bulletin publié par Météo France, des orages pourraient notamment éclater dans la Loire, le Rhône, la Haute-Loire, l’Isère, la Drôme et l’Ardèche en milieu d’après-midi et en début de soirée. Ces six départements seront donc placés en vigilance jaune aux orages de 15 à 21 heures.

À Lyon, des orages sont notamment annoncés entre 18 et 20 heures. À ce stade, la vigilance jaune ne devrait pas être reconduite vendredi.