Shopping à Lyon : notre sélection de cadeaux pour la fête des mères

Cadeau à croquer

Parsemés de pralines roses de Lyon aux amandes, ces sablés viennois sont des biscuits fondants et gourmands, avec un petit goût de beurre et de vanille. De délicieuses petites douceurs entièrement faites maison dans l’atelier de la biscuiterie Mercredi, récemment ouverte en Presqu’île, juste à côté du salon de thé du même nom.

Sablés viennois aux pralines roses de Lyon – 6 € le sachet de 100 g.

Mercredi Biscuiterie – 41-43, rue Franklin, Lyon 2e

Une “collab” qui en jette

Le Lyonnais Charlie Faron n’a pas fini de nous étonner. Fort du succès de son label Encré., il enrichit sa nouvelle gamme “Home” avec de jolies pièces en céramique. Tandis qu’il imagine le graphisme des objets, toujours avec son empreinte minimaliste, la fabrication artisanale est signée Charlotte Talbot, artiste et céramiste française. À la fois ludiques et pratiques, ces assiettes sont une belle occasion d’inviter l’art dans notre quotidien.

Assiette Encré. X super Ceramics – 50 €. www.encre-atelier.com

En immersion dans un atelier de broderie

Parmi les 300 expériences créatives proposées par les artisans lyonnais de Wecandoo, l’atelier broderie vous invite à personnaliser un tee-shirt, un bob, un tote bag ou encore une surchemise. Tambour, aiguille et fil en main, vous serez guidé par Juliette, artisan brodeur, à la découverte de ce savoir-faire délicat et original. Vous repartirez avec votre pièce customisée et un kit de broderie, histoire de prolonger l’expérience à la maison.

Atelier broderie – De 45 à 90 €. wecandoo.fr

Savoir-faire lyonnais

Bijoutière de formation, Louise Vurpas dessine et crée ses bijoux dans son atelier de la rue Chavanne. Une fabrication artisanale 100 % lyonnaise qui rend chaque pièce unique. En vermeil – argent plaqué or –, martelé à la main, ce jonc est un incontournable de la jeune créatrice. Chic et épuré, il est tout aussi bien intemporel que tendance.

Jonc Hublot – 145 €. Louise Vurpas – 5, rue Chavanne, Lyon 1er

Manucure green

Profitez de la fête des mères pour prendre du temps pour vous, et pour vos mains. Gommage, modelage, manucure avec limage, polissage et retrait des cuticules, et enfin pose de vernis, à choisir parmi 21 couleurs… C’est une beauté des mains complète que vous propose l’institut Selva. Le plus : le vernis semi-permanent signé Green Flash, de la marque 100 % naturelle Manucurist, est sans monomère.

Beauté des mains et pose de vernis semi-permanent naturel – 54 €.

Selva – 24, rue des Remparts-d’Ainay, Lyon 2e

La nature chez vous

Fleurs fraîches et de saison, objets de décoration chinés, plantes d’intérieur et d’extérieur, compositions de fleurs séchées... Les Imparfaits, c’est la boutique de fleurs comme on l’aime ! Composé à l’occasion de la fête des mères, ce bouquet est un joyeux mélange de pivoines et d’eucalyptus varois, de boules de neige et de spirées de la région lyonnaise. Une véritable explosion de couleurs et de senteurs !

Bouquet de fleurs fraîches 50 €.

Les Imparfaits – 4, rue Laurencin, Lyon 2e

Trousse feel good

Inscriptions joyeuses, couleurs peps, les trousses de toilette de la marque française “La cerise sur le gâteau” transportent vos cosmétiques, mais aussi au choix vos affaires de bureau, le petit bazar de vos enfants… Fabriquées au Portugal, en coton bio, elles sont à dénicher parmi les chouettes objets proposés dans le pimpant coffee shop Tandem.

Trousse de toilette cube Iona – Petit modèle : 30 €. Grand modèle : 35 €.

Tandem – 1, place Aristide-Briand, Lyon 3e

Cosmétiques frais et bios

Conçus dans le Puy-de-Dôme, les cosmétiques Freedge Beauty sont les premiers soins du visage fabriqués à partir de jus frais de fruits et de légumes bios et de saison, pressés à froid. Sérum booster, masque et gelée bonne mine, baume démaquillant, lotion nettoyante et exfoliante… Ce coffret contient tous les indispensables afin d’adopter une routine beauté “Bonne Mine”, pour une peau lisse et un teint éclatant. À consommer sans modération.

Routine Bonne Mine bio – 49,99 €. www.freedgebeauty.com