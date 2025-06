Orages : plus de 10 000 impacts de foudre dans la région ce dimanche

Plus de 10 000 impacts de foudre ont été recensés dans la région Auvergne-Rhône-Alpes ce dimanche 22 juin 2025.

Après un weekend caniculaire dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes, les orages ont éclaté un peu partout depuis dimanche midi. Des orages assez intense puisque plus de 10 000 impacts de foudre ont été recensés par Keraunos dans la région ces dernières 24h.

Dans le détail, 5013 décharges ont été notés en Auvergne et 5814 en Rhône-Alpes. Des orages qui ont éclaté principalement entre 8h et midi et entre midi et 16h dimanche.