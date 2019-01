Saône-et-Loire : un fœtus de six mois retrouvé dans une poubelle

Prise en charge par l'hôpital de Roanne pour d'importantes pertes de sang, la jeune femme venait en réalité d'accoucher. Le fœtus est retrouvé plus tard, dans une poubelle à Chauffailles.

En début d'après-midi ce vendredi, le service mobile d'urgence et de réanimation est dépêché pour intervenir auprès d'une jeune femme qui a perdu beaucoup de sang. La jeune femme, originaire de Chauffailles, en Saône-et-Loire, est transportée au centre hospitalier de Roanne (Loire), où elle est prise en charge. Les examens révèlent qu'elle vient d'accoucher, alors que la jeune femme n'a pas mentionné sa grossesse aux services d'urgence. Prévenues, les autorités se rendent immédiatement sur place, et découvrent dans une poubelle proche du domicile familiale un fœtus sans vie d'environ six mois. Immédiatement, la gendarmerie scelle la maison et inscrit la mention "infanticide". Le lendemain, le samedi 5 janvier, le parquet de Mâcon s'apprêtait à réfuter la qualification : "Il s'agit d'un fœtus qui n'a jamais respiré. On ne s'oriente pas vers un homicide volontaire", indiquait la substitut du procureur de la République, Lena Kramer, dans les colonnes du Progrès.