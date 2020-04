Rochetaillée-sur-Saône : une rue coupée 3 semaines à cause d'un mur prêt à s'effondrer

Une fissure de 25 mètres est apparue sur un mur de soutènement de la rue de la Nation à Rochetaillée-sur-Saône près de Lyon.

La métropole de Lyon a indiqué ce mercredi qu'un mur de soutènement situé rue de la Nation à Rochetaillée-sur-Saône s'est fissuré sur une longueur de 25 mètres. “Face à cette menace, le service des ouvrages d’art de la métropole a entamé des travaux de consolidation entre les numéros 341 et 440 de la rue de la Nation. Ils ont commencé le 20 avril et dureront 3 semaines”, a indiqué le Grand Lyon. Pendant toute la durée des travaux, la route est coupée et une déviation est mise en place par le chemin de l’Épine et l’allée des Écureuils.

L'état de ce mur était suivi depuis deux ans, mais les fissures s'étaient aggravées depuis quelques mois.