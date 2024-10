Rhône: un important dispositif déployé pour retrouver une fillette à Marennes 

Plusieurs gendarmes et un hélicoptère ont été déployés ce dimanche 20 octobre à Marennes, dans le Rhône, après la disparition inquiétante d’une fillette de 8 ans.

Plus de peur que de mal. Hier, dimanche 20 octobre, un important dispositif de gendarmes ainsi qu’un hélicoptère ont été déployés au sud de Lyon après la disparition inquiétante d’une fillette de 8 ans à Marennes, dans le Rhône. D’après nos confrères du Progrès, les parents de la jeune fille auraient donné l’alerte aux alentours de 16h45. Une vingtaine de militaires, le peloton de surveillance et d'intervention de la Gendarmerie (PSIG), des équipages de Mions et Corbas, ainsi que trois groupes de réservistes ont été déployés pour retrouver l’enfant.

La fillette a heureusement été retrouvée saine et sauve une heure et demie plus tard, chez une amie, grâce au signalement de la mère de cette dernière. Toujours d’après nos confrères, la fillette s’était échappée de chez elle alors que sa maman dormait pour se rendre chez son amie habitant à quelques rues de son domicile.