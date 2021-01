Rhône – Lyon : le nombre de chômeurs a progressé de plus de 10 % en un an

En tout, le département du Rhône, métropole de Lyon comprise, comptait 86 620 chômeurs au 4e trimestre de 2020.

Selon les derniers chiffres du chômage dans le Rhône et la métropole de Lyon, le nombre de demandeurs d’emploi (catégorie A) a progressé respectivement de 10,2 % et 10,1 % sur un an. Le Rhône compte 104 350 chômeurs, dont 86 620 dans la métropole de Lyon. Toutefois, entre le 3e et le 4e semestre le nombre de chômeurs a diminué de 1,3 % dans le Rhône et de 1,2 % dans la métropole de Lyon.

Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, 407 950 personnes étaient demandeuses d'emploi au 4e trimestre. Un chiffre en baisse de 1,7 % par rapport au 3e trimestre, mais en augmentation de 9,8 % sur un an.