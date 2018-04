Rhône : les nappes d'eaux souterraines en alerte sécheresse

Le préfet du Rhône a décidé, mercredi, de placer une partie des nappes d'eaux souterraines du Rhône et de la métropole de Lyon en alerte sécheresse. Une mesure qui s'accompagne de restrictions pour les agriculteurs et les particuliers.

Une partie des nappes d'eaux souterraines du département du Rhône et de la métropole lyonnaise ont été placée en alerte sécheresse hier par le préfet. Le faible niveau des pluies depuis trois ans n'a pas permis la recharge en quantité suffisante des nappes "dont les niveaux restent très bas pour la saison", selon la préfecture. L'Est lyonnais et le bassin du Garon sont particulièrement concernés.

Cette mesure préfectorale s'accompagne de restrictions pour économiser l'eau. Pour les entreprises et les agriculteurs, une réduction de 25 % doit s'appliquer. Pour les particuliers, il est également interdit de remplir sa piscine domestique (sauf premier remplissage), de laver son véhicule ou encore d'arroser ses façades (voir l'image ci-dessous).