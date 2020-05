Rentrée scolaire à Lyon : “beaucoup de questions, peu de réponses” pour LR

La rentrée scolaire post-confinement va se faire le 11 mai prochain, a annoncé le gouvernement. Une étape qui soulève de nombreuses questions à Lyon déplore le parti Les Républicains.

La reprise de l’école à partir du 11 mai pose de nombreuses questions (lire notre enquête ici). Les élus Les Républicains de la ville de Lyon estiment ne pas avoir eu de réponse sur de nombreux points de la part de la municipalité.

“Aujourd’hui, on nous annonce un accueil de 30 à 50 % des élèves. Les parents doivent faire une inscription en ligne ce qui n’est pas sans poser problème pour ceux qui subissent la fracture numérique et rien n’est dit sur les critères d’appréciation qui feront que tel enfant pourra être accueilli à l’école et tel autre, non. De la même façon, la situation des enfants porteurs de handicaps ou nécessitant la présence d’un auxiliaire de vie scolaire ou encore celle des enfants allophones n’est pratiquement pas abordée”, écrivent-ils dans un communiqué. Et d'ajouter : “Pour les parents qui travaillent et ne peuvent avoir recours au télétravail, quelle solution de garde pour la période hors de l’école ? Pour les enseignants, comment à la fois enseigner en classe à un groupe d’élève et faire de l’enseignement à distance pour les élèves restés chez eux ?”.

Lors de son allocution devant l'Assemblée nationale le 28 avril dernier, Édouard Philippe a déclaré : « c’est ainsi que les directeurs d’école, les parents d’élève, les collectivités locales trouveront ensemble, avec pragmatisme, les meilleures solutions ». “Force est de constater qu’à Lyon, ni les directeurs d’école, ni les parents d’élèves n’ont été associés pour définir les conditions de cette reprise de l’école”, a commenté l'opposition LR. Ces derniers ont par ailleurs demandé “un contrôle systématique” de la température à l’entrée de l’école pour les enfants, mais également pour le personnel municipal et enseignant et la “proposition de tests aux personnels intervenant dans les écoles avec les enfants”.

Toutes ces questions qui devraient être abordées le 7 mai prochain lors d'un conseil municipal qui aura lieu en vidéoconférence.