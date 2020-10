Reconfinement à Lyon : “des mesures nécessaires”, selon Bruno Bernard

Le président de la métropole de Lyon a réagi ce mercredi soir à l'annonce d'un reconfinement en France à partir de la nuit de jeudi à vendredi.

Dans un communiqué publié ce mercredi soir, Bruno Bernard le président de la métropole de Lyon a déclaré “prendre acte”, des mesures annoncées par le président de la République concernant le reconfinement. “Les nouvelles mesures annoncées ce soir semblent nécessaires pour endiguer la pandémie et soulager notre système de santé. Elles seront un nouveau coup porté aux secteurs économiques les plus exposés. Le 14 octobre, le Président de la République s’est engagé à des mesures d’aides spécifiques pour les entreprises des secteurs les plus touchés. Cet engagement, nous veillerons à ce qu’il soit tenu”, a déclaré le président du Grand Lyon.

Ce dernier s'est dit vigilant quant à la situation “des plus précaires, premières victimes sanitaires et sociales de la COVID-19. Aujourd’hui, les associations engagées auprès des plus démunis nous font remonter l’augmentation de situations particulières dramatiques. C’est la raison pour laquelle nous en appelons, une fois encore, à l’État pour qu’il prenne toute sa part pour organiser la mise à l’abri des personnes sans domicile. Et nous réitérons, également, notre demande de mettre en place un RSA jeune.” Et de conclure : “Nous allons prendre de nouvelles mesures exceptionnelles et notamment d’accompagnement, auprès des associations œuvrant dans les champs de l’aide alimentaire, du paiement des loyers et de l’hébergement d’urgence. Les personnes en situation de précarité sur le territoire, quelle que soit leur situation, ne doivent pas être laissées de côté ; nous mettrons tout en place pour les accompagner au mieux, dans leur quotidien.”