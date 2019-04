Radar nouvelle génération près de Lyon : quand flashe-t-il ?

Mesta Fusion 2 : ce radar tourelle de nouvelle génération est capable de contrôler jusqu'à 32 véhicules en même temps et de vérifier excès de vitesse, franchissement de feu rouge, téléphone au volent... L'un d'eux est installé près de Lyon, quand flashe-t-il ?

Fin 2018, nous vous présentions le radar tourelle, une nouvelle génération qui peut contrôler la vitesse de 32 véhicules en simultané, mais aussi vérifier les distances de sécurité, les feux rouges non respectés, les ceintures non bouclées, l'utilisation du téléphone au volant ou surveiller un passage à niveau. Ce modèle a été homologué fin 2018 et le gouvernement veut en installer 200 à 400 sur les routes française selon Auto Plus.

L'un de ces radars est déjà installé à Civrieux-d'Azergues sur la D385, à côté de Lyon, sur le passage à niveau. Il flashe dans les deux sens lorsque les véhicules dépassent les 80 km/h ou en cas de franchissement du passage à niveau au feu clignotant.

Selon Auto Plus, un deuxième radar de ce type est installé dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Dans le département du Puy-de-Dôme, à Rochefort-Montagne, il flashe tous les véhicules qui dépassent les 50 km/h.

Les radars qui ont été détruits ou dégradés lors du mouvement des Gilets jaunes devraient être remplacés à terme par ces modèles de nouvelle génération.