Éric Maire © CNRS/DR7 Hélène Curvat

Éric Maire se voit aussi récompensé d'une médaille d'argent, pour ses recherches sur la science et l'ingénierie des matériaux . Il est directeur du laboratoire Matériaux, ingénierie et science au CNRS et s’intéresse à la mécanique et à la physique des matériaux.