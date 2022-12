Qui a remporté la SaintéLyon ?

Andreu Simon Aymerich est officiellement le premier coureur étranger à remporter la SaintéLyon. Chez les femmes, c’est sarah Vueille qui est sacrée championne.

Vainqueur de la SaintéLyonSainté

Pour la troisième fois d'affilé, Casquette verte (Alexandre Boucheix) remporte la course. Il en a parcouru les 156 kilomètres en 7 heures, 12 minutes et 53 secondes.

Le podium masculin de la SaintéLyon

Andreu Simon-Aymerich, est le premier coureur étranger à remporter la course. Le coureur espagnol a déclaré qu’il ne connaissait pas l’évènement deux mois auparavant mais se dit fier d’être sacré. Il lui aura fallu 5 heures, 47 minutes et 35 secondes pour parcourir les 78 kilomètres. Quelques minutes plus tard, c’est Thomas Cardin qui franchit la ligne d’arrivée suivit de Baptiste Chassagne une dizaine de minutes plus tard.

Le podium féminin de la SaintéLyon

Durant toute la durée de la course, elle a eu les meilleurs temps féminins. Sarah Vueille est donc la première femme à parcourir les 78 kilomètres en 6 heures, 54 minutes et 9 secondes.

Palmarès des autres courses

SaintExpress 44 km :

Masculin : Loïc Rolland en 3 heures et 8 minutes

Féminine : Anna-Stiina Erkkilä

SaintéSprint (24km) :

Féminine : Marie Goncalves en 1 heure 46

Tête de course : Quentin Meyleu en 1 heure 30

SaintéTic (13km)

Féminine : Marie Herveic en une petite heure

Tête de course : Corentin Fournier en 49 minutes

