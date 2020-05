Quels sont les principaux symptômes du coronavirus COVID-19 en Europe ?

Une large étude européenne remet en perspective ce que nous pourrions penser des principaux symptômes du coronavirus COVID-19.

Sept malades sur dix atteints d'une forme moins sévère du coronavirus COVID-19 présentaient des maux de tête et une perte de l'odorat. Ce sont les conclusions d'une étude européenne publiée dans Journal of Intern Medicine et menée auprès de plus de 1 400 patients. Elle a été réalisée par la Fédération internationale des sociétés d’ORL en France, Belgique, Italie, Espagne et Suisse.

Parmi les autres symptômes les plus fréquents suivent le nez bouché (67,8 %), la toux (63,2 %) et la fatigue (63,3 %), les douleurs musculaires (62,5 %), le nez qui coule (60,1 %) et une perte de goût (54,2 %). La fièvre a été signalée moins souvent que d'autres symptômes et a été relevée seulement dans 45,4 % des cas.

Par ailleurs, la perte de l'odorat est toujours signalée chez 37,5 % des patients, moins d'une semaine après la guérison.

Selon les chercheurs, les symptômes varient également en fonction de l'âge et du sexe. Les plus jeunes ont souvent des troubles ORL, les plus âgés de la fièvre, fatigue et perte d'appétit. Les hommes présentent plus souvent toux et fièvre, les femmes, perte d'odorat, maux de tête et nez bouché.

Enfin, si les symptômes peuvent sembler différents par rapport à ceux répertoriés en Chine, cela s'expliquerait par le fait que les études chinoises étaient réalisées sur des patients avec des formes plus graves. Par ailleurs, les mutations génétiques du virus pourraient expliquer ces différences. Les Européennes présenteraient également "un niveau plus important d’enzyme de conversion de l’angiotensine 2, ou ACE2". Ce dernier pourrait agir comme un "récepteur du coronavirus".

Si vous présentez certains de ces symptômes, il reste impératif d'appeler votre médecin qui pourra vous orienter pour un diagnostic.