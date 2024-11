Salon automobile, bandes dessinées, compétition à l'hippodrome... Lyon Capitale a sélectionné pour vous cinq activités à ne surtout pas louper en ce week-end rallongé du 8 au 11 novembre.

Retour du salon Epoqu’Auto à Eurexpo

La 45e édition du salon Epoq'auto, qui se tient à Eurexpo les 8, 9 et 10 novembre, est organisée par les adhérents du Club des amateurs d’automobiles anciennes. L'année dernière, ils avaient attiré plus de 95 000 visiteurs. Tout au long du week-end, 1 500 véhicules et 200 motos seront exposées. MG, Bertone, Hotchkiss, Matra, Ford Mustang... Toutes ces marques seront ainsi mises à l’honneur. Ce salon international s'étalera sur 88 000 m2.

Aussi, ce rendez-vous permet à la Fondation Berliet de mettre à l'honneur "l'école automobile lyonnaise". Pour en apprendre plus, retrouvez notre interview "6 minutes chrono" avec Philipe Brossette, président de la Fondation Berliet.

Plus d'informations sur le site du salon Epoq'auto.

Le festival Bulle d'Or pour faire rayonner la BD

La 35e édition du festival Bulle d'Or, c'est ce week-end au complexe Pierre Minutieux, à Brignais, près de Lyon. Samedi et dimanche, donc, ce festival de la bande dessinée réservera encore son lot de rencontres avec des auteurs présents en nombre. Des animations et expositions de planches et dessins accompagneront les visiteurs tout au long du festival.

Plus d'informations sur le site du festival.

Ouvrez l'oeil pour découvrir les oiseaux sauvages du parc de la Tête d’Or

Parc de la Tête d'Or ©Romane Thevenot

Pour ceux qui auraient l'envie de se ressourcer, rendez-vous donné dimanche 10 novembre, au petit matin, au parc de la Tête d'Or. L'association Lyon Nature vous emmènera à la découverte de toutes les espèces sauvages d'oiseaux présentes au sein du parc. La Ligue de protection des oiseaux du Rhône sera également présente. Ouverte à tous et gratuite, cette balade débutera au bord du lac, derrière le chalet du parc. Ce rendez-vous est organisé un dimanche par mois.

Plus d'informations ici.

Les créateurs présents à La Commune

Le marché bohème Puces & Love, organisé à La Commune, revient dans le 7e arrondissement lyonnais ce dimanche. L'occasion ainsi de dénicher une nouvelle fois vos meilleurs produits artisanaux ou objets et accessoires singuliers. Sans oublier aussi les divers stands de vêtements, plantes, épicerie, etc. L'entrée est gratuite et l'événement se déroule de midi à 16h30.

Plus d'informations sur le site de La Commune.

Direction la Route de la soie à l'hippodrome

A l'occasion de ce week-end rallongé du 11 novembre, voilà un rendez-vous pour les plus nostalgiques du salon Equita Lyon, qui s'est tenu le week-end dernier. En effet, l'hippodrome du Carré de soie ouvre à nouveau ses portes pour sa traditionnelle Route de la soie. Les festivités de cette journée débuteront à 15 heures avec un spectacle de la compagnie "Action Equestre" sur le thème des Mousquetaires. Ensuite, à partir de 16h20, place à la compétition avec 8 courses de trot. D'autres animations gratuites sont aussi au programme dans le même temps. L'ouverture de l'hippodrome est prévue à 14h30.

Plus d'infos sur le site de l'hippodrome du Carré de Soie.

