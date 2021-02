Proche de Lyon : le motard victime d'un accident est décédé

Un accident de la route entre un véhicule et une moto a eu lieu à 14 heures aujourd'hui, le motard n'a pas survécu.

Lyon Capitale en parlait il y a quelques heures, un accident impliquant une voiture et une moto avait lieu aux alentours de 14 heures aujourd'hui sur l'A450 entre Brignais et Lyon, rapportait le Progrès dans ses colonnes. Le motard était alors grièvement blessé et transporté aux urgences par les secours. Ce dernier n'a pas survécu à ses blessures. Il avait 25 ans et était originaire de la commune de Saint-Genis-Laval.

Le trafic, qui était bouché, est de nouveau fluide à la circulation.