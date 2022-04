Jean Lassalle, le candidat de "Résistons!" est arrivé en tête dans 7 communes de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Il a réuni plus d'1 million de voix au 1er tour. Jean Lassalle a fait 3,1% et 1 101 690 voix au 1er tour de la présidentielle.

Lassalle a logiquement fait ses meilleurs scores dans son fief des Pyrénées-Atlantiques mais il a aussi fait des scores non négligeables dans d'autres départements.

Dans la grande région Auvergne-Rhône-Alpes, le candidat Résistons! est en tête dans 7 communes : Thoras et Charraix, en Haute-Loire, mais aussi Chassagne, La Renaudie et Saint-Hilaire-les-Monges dans le Puy-de-Dôme, Le Plagnal dans l'Ardèche et Brette dans la Drôme.

