Près de Lyon, une personne tuée par un TER, le trafic à l’arrêt

Un train a percuté mortellement une personne sur un passage à niveau près de Civrieux-d’Azergues, dans le nord de Lyon.

Ce lundi 25 octobre, un accident mortel a eu lieu au niveau de Civrieux-d’Azergues, dans le Rhône, à une vingtaine de kilomètres de Lyon. Lancé à grande vitesse, un train a percuté mortellement une personne qui traversait la voie. Selon la SNCF, le trafic est arrêté sur l’axe entre Lyon et Roanne ainsi que Lyon et Paray-le-Monial. Deux TER sont donc supprimés, et les itinéraires de deux autres trains sont modifiés.

L’accident est survenu aux alentours de 10 heures du matin alors que la victime marchait sur un passage à niveau. Devant relier Lyon à Nantes et avec 200 passagers à son bord, l’Intercités numéro 4504 a dû stopper sa course afin d’éviter tous risques.