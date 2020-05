Près de Lyon : un musée totalement détruit par un incendie

L'écomusée de Chaponnay, dédié aux traditions populaires, a été totalement détruit par un incendie ce mercredi soir.

Un incendie a eu lieu ce mercredi soir dans le bâtiment principal de l’écomusée de Chaponnay. Les lieux et ce qui s'y trouvait ont été totalement détruits par les flammes. Un important dispositif de pompiers a été mobilisé dans la soirée pour venir à bout des flammes. Aucune victime n'est à déplorer. Ce musée dédié aux arts et traditions populaires a été créé en 1981. “C'est avec une immense tristesse que nous vous annonçons la destruction totale de l'écomusée "La Découverte de Chaponnay" suite à un incendie”, a déclaré la mairie sur sa page Facebook. Des investigations vont désormais être menées pour comprendre les causes du sinistre.