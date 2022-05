Près de Lyon : un motard perd la vie dans un accident à Vaulx-en-Velin

Accident dramatique à Vaulx-en-Velin dimanche 22 mai à 15h30. Un homme à moto, qui roulait trop vite, a perdu la vie dans un accident avec une voiture.

Drame à Vaulx-en-Velin. Aux alentours de 15h30 dimanche 22 mai, une voiture et une moto se sont percutés à l'angle de la rue Jean-Jaurès et du chemin de l’Épi, non loin du parc de Miribel. Le motard, qui roulait à une vitesse excessive dans une zone particulièrement accidentogène, s'est encastré frontalement sur la voiture, rapporte le Progrès. Il serait décédé sur le coup, sans que les secours ne puissent rien faire.

De son côté, le conducteur de la voiture, légèrement blessé, a été transporté à l'hôpital, tandis que les deux passagers qui se trouvaient dans la voiture au moment de l'accident sont indemnes.