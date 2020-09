Près de Lyon : un chauffard traverse la clôture d'un immeuble de Villeurbanne

Le conducteur d'une voiture est passé au travers de la clôture d'un immeuble ce dimanche 12 septembre à Villeurbanne, près de Lyon.

Accident spectaculaire ce week-end près de Lyon. Ce dimanche 13 septembre, le conducteur d'une voiture est passé à travers la clôture d'un immeuble, rapporte Le Progrès. Les faits se sont produits aux alentours de 10h, au niveau du 59 rue de la Feyssine, à Villeurbanne. Le conducteur de 25 ans a soudain perdu le contrôle de son véhicule, a traversé la piste cyclable et perforé le muret et le grillage de l'immeuble voisin. Le véhicule a stoppé sa course folle quelques mètres plus loin, sur le parking de l'immeuble.

Le conducteur, légèrement sonné, n'a pas été blessé. Les circonstances de l'accident sont encore floues.