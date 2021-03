Près de Lyon : l'Institut Paul Bocuse distingué

Depuis 2009, l'Institut Paul Bocuse, à Ecully, est classé 1er bachelor dans la catégorie Tourisme & Hôtellerie au classement Eduniversal.

Le bachelor "Management International de l’Hôtellerie et de la Restauration" délivré par l'Institut Paul Bocuse, à Ecully, vient de décrocher la 1re place de sa catégorie en France, devant celui de l'Académie internationale de management, de l'Ecole de Savignac et de Ferrandi au classement Eduniversal.

Ce classement mesure le degré d'expertise d'un programme, sa capacité à former, à placer ses étudiants ou à leur permettre de bonnes conditions de poursuite d'études.

C'est la douzième année consécutive que l'Institut Paul Bocuse est leader sur ce diplôme. Il s'agit du seul bachelor en quatre ans visé par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

Il forme les futurs experts des métiers de l’hôtellerie, du tourisme et du luxe (manager d’hôtel, guest relation manager, entrepreneur, revenue manager, responsable événementiel).

Le programme Management International de l’Hôtellerie et de la Restauration, explique l'Institut Paul Bocuse, est le fruit du partenariat entre l’Institut Paul Bocuse et l'IAE School of Management de Lyon (université Jean Moulin Lyon 3).

Le classement d'Eduniversal repose sur trois critères principaux : la notoriété de la formation, le salaire de sortie et la satisfaction des étudiants.

"Grâce à cette distinction, l'Institut Paul Bocuse démontre l'exigence et la constance de la qualité de sa formation, aujourd'hui visée par l'Etat (...). Elle confirme notre ambition d'être la référence française en management hôtelier dans le paysage mondial de l'enseignement supérieur", a déclaré Dominique Giraudier, directeur général de l'Institut Paul Bocuse

Le classement complet Eduniversal des licences Tourisme & Hôtellerie