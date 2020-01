Près de Lyon : ils volent 4000€ d'une quête réalisée après un décès

Les deux suspects ont agressé une femme avec un pied de biche et ont été arrêtés lundi et les 4000 euros issus d'une quête ont été retrouvés dans leur véhicule.

Deux Villeurbannais âgés de 28 et 22 ans (respectivement 39 et 17 faits sur leur casier judiciaire) ont été arrêtés ce lundi à 20h à Bron. Ils venaient de dérober le sac à main d’une femme contenant environ 4000 euros en la frappant avec un pied de biche. L'argent prévenait d'une quête réalisée suite à un décès. Le butin a été retrouvé dans le véhicule de deux suspects. Le premier a reconnu les faits indiquant avoir agi avec un troisième comparse dont il ne souhaitait pas révéler l’identité. Le second a nié les faits bien que reconnu formellement par un témoin. Ils auraient eu en amont le renseignent selon lequel la victime était porteuse d’une somme d’argent. Ils vont être présentés au parquet ce mecredi en vue d’une comparution immédiate. La victime a reçu 6 jours d'ITT après l'agression.