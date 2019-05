Près de Lyon : furieux, il tente de noyer le patron d’un restaurant

La scène s’est déroulée dans un endroit habituellement paisible, à Rochetaillée-sur-Saône, à environ 10km au nord de Lyon. Une altercation a éclaté entre un homme et un patron de restaurant. Ce dernier s’est vu maintenir la tête dans la Saône avant que des personnes interviennent…

L’endroit est paisible, très agréable lorsque le beau temps est au rendez-vous. Sur les guinguettes, en bord de Saône, presque les pieds dans l’eau, à Rochetaillée-sur-Saône, entre Fontaines et Neuville, à une dizaine de kilomètres au nord de Lyon.

Enquête ouverte pour tentative d’homicide

Mais jeudi après-midi, d’après Le Progrès, des clients ont assisté, choqués, à une tentative d’homicide. Un homme est arrivé furieux et a demandé à voir le patron d’un restaurant. Il l’a ensuite emmené vers la Saône puis l’aurait immergé dans la rivière, lui maintenant la tête sous l’eau, précise le quotidien régional.

Des personnes, clients et serveurs, sont ensuite intervenues pour secourir le patron du restaurant et séparer les deux hommes. Le restaurateur est indemne. L’homme a quant à lui pris la fuite. Il a été arrêté dans le même village quelques heures plus tard. Une enquête pour tentative d’homicide a été ouverte.